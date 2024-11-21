Джим Керри побрился налысо ради роли в «Соник в кино 3»

Джим Керри, известный канадско-американский актёр, вновь шокировал публику, кардинально изменив свой внешний вид для съёмок в фильме «Соник в кино 3».

В интервью для Entertainment Weekly 63-летний актёр поделился, что ради роли эксцентричного учёного доктора Роботника он отважился на радикальную стрижку. Керри отращивал волосы в течение полутора лет, а затем его коллега Ли Мадждуб, играющий агента Стоуна, сбрил их прямо на съёмочной площадке, используя электробритву и ножницы. Керри объяснил, что его решение изменить причёску было продиктовано доверием к коллеге и стремлением полностью вжиться в роль.

«Мы снимаем «Соника 3», и я только что подстриг Джима Керри на камеру», — с радостью поделился Мадждуб в видео. «Это было невероятно весело, и он доверил мне эту задачу», — добавил актёр.

Фильм «Соник 3 в кино», основанный на популярной серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega, расскажет о новых приключениях Соника и его друзей. В центре сюжета — путешествие по Египту, где Соник встречает розовую ежиху Эми Роуз. Тем временем, злобный доктор Роботник, роль которого исполняет Керри, возвращается с новой угрозой, пробуждая могущественного ежа Шэдоу.

Дата выхода фильма запланирована на 20 декабря 2024 года. Для Джима Керри это станет первым возвращением на большой экран с 2022 года, когда он снялся во второй части о приключениях сверхбыстрого ежа. Ранее актёр подумывал о завершении карьеры, но, похоже, решил отложить эти планы.

Известно, что многие актёры идут на крайности ради своих ролей. Например, Натали Портман изменила режим тренировок для фильма «Чёрный лебедь», а Кристиан Бейл и Шарлиз Терон также подвергались значительным изменениям ради своих ролей. Однако каждый такой шаг служит подтверждением профессионализма и стремления актёров к совершенству в искусстве перевоплощения.