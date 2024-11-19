Сестра Джима Керри ушла из жизни всего через год после свадьбы

Рита Керри, старшая сестра известного актера и комика Джима Керри, скончалась вскоре после собственной свадьбы. О смерти Риты сообщил ее муж Алекс в социальной сети, отмечая, что она ушла мирно. Пара была вместе 15 лет и узаконила отношения летом прошлого года.

Причина смерти не называется. Алекс поделился, что Рита была невероятно доброй и любила помогать людям: «Рита была моим лучшим другом, моей любовью и моей прекрасной женой», — написал Алекс. В последние годы она работала на радио и увлекалась пением и путешествиями. Покойная Рита Керри оставила не только близких, но и многочисленных друзей, которые всегда будут помнить ее доброту и любовь к жизни.

Джим Керри, младший из четырех детей в семье, отказался комментировать смерть сестры. Помимо Риты, у актера есть брат и еще одна сестра, Патрисия, также построившая карьеру в шоу-бизнесе.