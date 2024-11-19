Сестра Джима Керри ушла из жизни всего через год после свадьбы
Джим Керри в соцсетях. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gimcarrey__
Рита Керри, старшая сестра известного актера и комика Джима Керри, скончалась вскоре после собственной свадьбы. О смерти Риты сообщил ее муж Алекс в социальной сети, отмечая, что она ушла мирно. Пара была вместе 15 лет и узаконила отношения летом прошлого года.
Причина смерти не называется. Алекс поделился, что Рита была невероятно доброй и любила помогать людям: «Рита была моим лучшим другом, моей любовью и моей прекрасной женой», — написал Алекс. В последние годы она работала на радио и увлекалась пением и путешествиями. Покойная Рита Керри оставила не только близких, но и многочисленных друзей, которые всегда будут помнить ее доброту и любовь к жизни.
Джим Керри, младший из четырех детей в семье, отказался комментировать смерть сестры. Помимо Риты, у актера есть брат и еще одна сестра, Патрисия, также построившая карьеру в шоу-бизнесе.
Напоминаем, что недавно Анастасия Волочкова поделилась воспоминаниями о близких отношениях с Джимом Керри. Заслуженная артистка РФ поведала, что впервые встретилась с актёром в 2002 году. Тогда Керри прилетел на её спектакль «Жизель» в Большом театре. После представления они посетили смотровую площадку на Воробьёвых горах, где множество людей просили у актера автографы. По словам Волочковой, их тёплые отношения могли перерасти в романтические.