Певица София Ротару переписала свою столичную квартиру за 65 миллионов рублей на сына, потому что потенциальные покупатели отказывались от сделки, когда узнавали фамилию хозяйки. Как пишет Mash, многих отпугивало то, что артистка-русофобка плохо относится к России и ничего не хочет слышать про Донбасс.

121-метровую жилплощадь на Зоологической улице певице подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. После начала СВО Ротару сбежала из России и теперь проживает в Италии. Её московская недвижимость пустует вот уже несколько лет. Артистка пыталась продать жильё, но никто так и не согласился на сделку. Тогда Ротару решилась на хитрый шаг, она переписала квартиру на 54-летнего сына. Мужчина ведёт непубличный образ жизни и мало кто знает о его звёздных корнях.