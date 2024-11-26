Ротару исполнила хитрый трюк для снятия «проклятия фамилии» с квартиры в Москве за 65 млн
София Ротару переписала на сына квартиру в Москве из-за проблем с её продажей
Певица София Ротару. Фото © sofiarotaru.com
Певица София Ротару переписала свою столичную квартиру за 65 миллионов рублей на сына, потому что потенциальные покупатели отказывались от сделки, когда узнавали фамилию хозяйки. Как пишет Mash, многих отпугивало то, что артистка-русофобка плохо относится к России и ничего не хочет слышать про Донбасс.
121-метровую жилплощадь на Зоологической улице певице подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. После начала СВО Ротару сбежала из России и теперь проживает в Италии. Её московская недвижимость пустует вот уже несколько лет. Артистка пыталась продать жильё, но никто так и не согласился на сделку. Тогда Ротару решилась на хитрый шаг, она переписала квартиру на 54-летнего сына. Мужчина ведёт непубличный образ жизни и мало кто знает о его звёздных корнях.
Как писал Life.ru, квартиру Софии Ротару на Зоологической в Москве сняли с продажи. Покупатели каждый день смотрели трёшку уехавшей из РФ певицы, но отказывались даже несмотря на 5-миллионную скидку. Риэлторы не афишировали имя владелицы, однако зазывали покупателей словами о «светлой энергетике» в жилище.