Квартиру Софии Ротару в Москве никто не захотел брать даже со скидкой в 5 млн

Квартиру Софии Ротару на Зоологической в Москве сняли с продажи. Покупатели каждый день смотрели трёшку уехавшей из РФ певицы, но покупать отказывались даже с 5-миллионной скидкой.













Как рассказали SHOT риелторы, в последние несколько недель они с представителями собственника постоянно показывали потенциальным покупателям недвижимость, подаренную Ротару экс-мэром Москвы Лужковым. Но до сделки так и не дошло. Десятки претендентов в итоги отказались.

122-метровую трёшку певицы на Зоологической выставили на продажу в октябре. Сначала за 70 млн рублей. Но потом ценник снизили на 5 млн. На показах риелторы расписывали что квартира «с очень светлой энергетикой», просторная и находится в историческом центре. Есть тройные стеклопакеты, «которые уже не делают» и второй санузел. Никто на эти плюшки не повёлся.