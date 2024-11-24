Квартиру Софии Ротару в Москве никто не захотел брать даже со скидкой в 5 млн
SHOT: Квартиру Софии Ротару в Москве сняли с продажи
София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official
Квартиру Софии Ротару на Зоологической в Москве сняли с продажи. Покупатели каждый день смотрели трёшку уехавшей из РФ певицы, но покупать отказывались даже с 5-миллионной скидкой.
Как рассказали SHOT риелторы, в последние несколько недель они с представителями собственника постоянно показывали потенциальным покупателям недвижимость, подаренную Ротару экс-мэром Москвы Лужковым. Но до сделки так и не дошло. Десятки претендентов в итоги отказались.
122-метровую трёшку певицы на Зоологической выставили на продажу в октябре. Сначала за 70 млн рублей. Но потом ценник снизили на 5 млн. На показах риелторы расписывали что квартира «с очень светлой энергетикой», просторная и находится в историческом центре. Есть тройные стеклопакеты, «которые уже не делают» и второй санузел. Никто на эти плюшки не повёлся.
Напомним, певица решила продать своё московское жильё. До этого квартира была безхозной. Ротару попросила сына найти новых жильцов. Некий бизнесмен даже был готов отстегнуть за этот заброшенный отель десять миллионов евро, однако желающих заполучить его довольно много.