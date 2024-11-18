София Ротару выставила на продажу подаренную Лужковым квартиру в Москве

Судя по активной распродаже имущества, знаменитая певица София Ротару, похоже, не планирует возвращаться в России. Семья певицы близка к завершению сделки по продаже элитного отеля в Крыму, который она открыла в Ялте в 2008 году.

Четыре года назад «Вилла София» прекратила прием постояльцев и была заброшена. Ротару передала управление имуществом своему сыну Руслану Евдокименко, который занимался поиском покупателя. А недавно с семьёй звезды связался бизнесмен, готовый предложить 10 миллионов евро за этот заброшенный отель, пишет Экспресс Газета.

Фото предполагаемой квартиры Софии Ротару на сайте ЦИАН

Кроме того, на подходе продажа и столичной квартиры Ротару. На пике своей карьеры она получила от Лужкова ключи от просторной «трёшки» на Зоологической улице. Говорят, что покойный экс-мэр Москвы щедро раздавал недвижимость знаменитостям, которых уважал: например, Пугачёвой он также подарил участок под строительство театра за 2,5 миллиона долларов.

Что касается квартиры Ротару, изначально её стоимость составляла 70 миллионов рублей, но сейчас цена снизилась до 65 миллионов. Бывший концертный директор певицы Ольга Коняхина вспоминает, как много времени Ротару проводила там.

«В памяти остались моменты, когда мы уединялись в маленькой гостевой спальне с зелёной кроватью и считали деньги за концерты», — делится Коняхина.

Певица принимала оплату только наличными и в долларах, вероятно, чтобы избежать налогов на свои доходы в России.

Последний раз Ротару была в Москве в декабре 2021 года для съёмок новогоднего эфира, после чего не выходила на сцену.