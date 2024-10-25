Пропавшую из инфополя Софию Ротару заметили на кладбище

Певица София Ротару посетила могилу мужа Анатолия Евдокимова, который скончался в 2002 году в результате инсульта. Исполнительница показала в соцсети кадры с кладбища в Киеве, подписав фото одним словом: «Единственный».

Ротару перестала появляться на публике после начала спецоперации, осудив «российскую агрессию». Однако каждый год в день смерти мужа (23 октября) певица приезжает на его могилу. Так и в этом году артистка решила нарушить своё затворничество из-за любви к супругу. СМИ не раз писали, что Ротару тяжело переносит утрату, несмотря на прошедшие с момента трагедии годы.