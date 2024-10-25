Пропавшую из инфополя Софию Ротару заметили на кладбище
Ротару пришла на могилу мужа в Киеве, нарушив своё затворничество с 2022 года
София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official
Певица София Ротару посетила могилу мужа Анатолия Евдокимова, который скончался в 2002 году в результате инсульта. Исполнительница показала в соцсети кадры с кладбища в Киеве, подписав фото одним словом: «Единственный».
Ротару перестала появляться на публике после начала спецоперации, осудив «российскую агрессию». Однако каждый год в день смерти мужа (23 октября) певица приезжает на его могилу. Так и в этом году артистка решила нарушить своё затворничество из-за любви к супругу. СМИ не раз писали, что Ротару тяжело переносит утрату, несмотря на прошедшие с момента трагедии годы.
Ранее Life.ru писал, что Ротару очень любит роскошную недвижимость. По словам политика Олега Царёва, чтобы заполучить понравившийся ей старинный дом в Ялте, артистка пошла на хитрость. Ротару заплатила всего 500 долларов за здание, пообещав властям открыть там кружок по пению. Однако вместо него в помещениях появился отель, который долго приносил певице баснословный доход.