«Вы не нужны здесь!»: Дзюник объяснил желание Галкина* вернуться в Россию

Пародист Максим Галкин* и ряд других артистов, признанных иностранными агентами, стремятся избавиться от этого статуса и вернуться в Россию, полагает известный концертный директор Леонид Дзюник. По его словам, желание беглецов имеет материальную причину.

Дзюник напомнил, какие гонорары получал Галкин* в Россию. Так комик всего за один корпоратив мог заработать 120 тысяч евро, а за ведение двух программ на Первом канале получал ещё 50 тысяч евро, поэтому артист хочет вернуться на заработки. За границей муж Аллы Пугачёвой не может рассчитывать на такие деньги, уверен собеседник URA.ru.

«Поэтому, конечно, они пытаются вернуться в Россию. Но они не могут понять, что россияне поняли, кто они такие. Вы не нужны уже больше здесь! У нас другие приоритеты, для нас важнее другие люди, для тех, кто пришёл сейчас с фронта», — заключил концертный директор.

Ранее Леонид Дзюник обрушился с критикой на Ирину Понаровскую. Он заявил, что певица не должна была отменять концерт, выпавший на 40 дней её умершего сына.