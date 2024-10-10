«В память о сыне»: Дзюник обрушился с критикой на Понаровскую за отмену концерта

Известный концертный директор Леонид Дзюник резко раскритиковал певицу Ирину Понаровскую, которая отменила выступление, выпавшее на 40 со смерти сына Энтони Родда. В беседе с URA.ru он заявил, что траурное мероприятие не может быть оправданием для артиста, который выбрал путь служения зрителю.

Собеседник издания подчеркнул, что прекрасно понимает звезду, ведь сам 10 лет назад потерял дочь, однако 40 дней не являются основанием для отмены концерта. Он привёл в пример народную артистку СССР Наталью Ужвий, которая после вести о смерти сына вышла на сцену и, лишь отыграв спектакль, упала в обморок.

«40 дней должны оставаться в душе, но никак не отражаться на зрителе. Наоборот, выйди, отработай для людей и скажи: сегодня я работаю в память о своём сыне. Если бы она вышла на сцену в этот день, лучшего бы поминания о ребёнке не могло бы и быть», — отметил Дзюник.