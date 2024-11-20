Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 05:40

Жители Москвы выстраиваются в очередь за квартирой Софии Ротару, выставленной на продажу

SHOT: Ежедневно квартиру Ротару осматривают минимум три потенциальных покупателя

София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official

Жители Москвы выстраиваются в очередь за квартирой Софии Ротару, выставленной на продажу. Жильё, которое было подарено певице экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, ежедневно осматривают как минимум три потенциальных покупателя.

  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
  • 122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT
    122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT

122-метровая трёхкомнатная квартира Софии Ротару рядом с Московским зоопарком. Обложка © Telegram / SHOT

1 / 9

По данным SHOT, 122-метровая трёшка на Зоологической улице, расположенная рядом с Московским зоопарком, народная артистка СССР решила продать за 65 миллионов рублей. Певица не очень настроена на торги: её риэлтор неохотно обсуждает возможность скидок.

Если вы хотите записаться на просмотр, готовьтесь ждать минимум сутки, так как в последние дни вечером уже образуется очередь из двух-трёх желающих.

На встрече риэлтор расскажет вам о тройных стеклопакетах, «которые уже не делают», и посоветует их не менять. Также он упомянет о втором санузле, расположенном рядом с хозяйской спальней, который не был включён в фотографии для объявления.

«Будем надеяться»: Директор Ротару отреагировал на слухи о возвращении звезды на сцену
«Будем надеяться»: Директор Ротару отреагировал на слухи о возвращении звезды на сцену

Напомним, что исполнительница выставила своё жильё на продажу. До этого квартира была заброшена. Певица попросила сына заняться поиском покупателей. При этом недавно с семьёй звезды связался бизнесмен, который готов предложить десять миллионов евро за этот заброшенный отель.

Наталья Афонина
  • Новости
  • София Ротару
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar