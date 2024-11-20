Жители Москвы выстраиваются в очередь за квартирой Софии Ротару, выставленной на продажу
SHOT: Ежедневно квартиру Ротару осматривают минимум три потенциальных покупателя
София Ротару. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sofiarotaru.official
Жители Москвы выстраиваются в очередь за квартирой Софии Ротару, выставленной на продажу. Жильё, которое было подарено певице экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, ежедневно осматривают как минимум три потенциальных покупателя.
По данным SHOT, 122-метровая трёшка на Зоологической улице, расположенная рядом с Московским зоопарком, народная артистка СССР решила продать за 65 миллионов рублей. Певица не очень настроена на торги: её риэлтор неохотно обсуждает возможность скидок.
Если вы хотите записаться на просмотр, готовьтесь ждать минимум сутки, так как в последние дни вечером уже образуется очередь из двух-трёх желающих.
На встрече риэлтор расскажет вам о тройных стеклопакетах, «которые уже не делают», и посоветует их не менять. Также он упомянет о втором санузле, расположенном рядом с хозяйской спальней, который не был включён в фотографии для объявления.
Напомним, что исполнительница выставила своё жильё на продажу. До этого квартира была заброшена. Певица попросила сына заняться поиском покупателей. При этом недавно с семьёй звезды связался бизнесмен, который готов предложить десять миллионов евро за этот заброшенный отель.