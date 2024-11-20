Жители Москвы выстраиваются в очередь за квартирой Софии Ротару, выставленной на продажу. Жильё, которое было подарено певице экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, ежедневно осматривают как минимум три потенциальных покупателя.



















По данным SHOT, 122-метровая трёшка на Зоологической улице, расположенная рядом с Московским зоопарком, народная артистка СССР решила продать за 65 миллионов рублей. Певица не очень настроена на торги: её риэлтор неохотно обсуждает возможность скидок.

Если вы хотите записаться на просмотр, готовьтесь ждать минимум сутки, так как в последние дни вечером уже образуется очередь из двух-трёх желающих.

На встрече риэлтор расскажет вам о тройных стеклопакетах, «которые уже не делают», и посоветует их не менять. Также он упомянет о втором санузле, расположенном рядом с хозяйской спальней, который не был включён в фотографии для объявления.