«Будем надеяться»: Директор Ротару отреагировал на слухи о возвращении звезды на сцену

София Ротару приостановила творческую деятельность после начала СВО, однако поклонники звезды периодически призывают её вернуться на сцену, чем порождают соответствующие слухи. Недавно в Сети даже появилась информацию, мол, певица примет участие в традиционной «Песне года». К сожалению фанатов, это неправда.

Сергей Лавров, концертный директор Софии Ротару, опроверг слухи о её возвращении на сцену. По его словам, звезда сегодня живёт жизнью обычного человека и не думает о выступлениях. Тем не менее, специалист не исключил, что исполнительница возобновит творческую карьеру.

«Будем надеяться, что по окончании СВО София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у неё здоровье будет. Артистка немолода», — подчеркнул собеседник URA.ru.