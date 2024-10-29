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29 октября, 07:21

«Будем надеяться»: Директор Ротару отреагировал на слухи о возвращении звезды на сцену

Директор Софии Ротару опроверг слухи о её возвращении на сцену

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

София Ротару. Обложка © Telegram / rotaru_sofia

София Ротару приостановила творческую деятельность после начала СВО, однако поклонники звезды периодически призывают её вернуться на сцену, чем порождают соответствующие слухи. Недавно в Сети даже появилась информацию, мол, певица примет участие в традиционной «Песне года». К сожалению фанатов, это неправда.

Сергей Лавров, концертный директор Софии Ротару, опроверг слухи о её возвращении на сцену. По его словам, звезда сегодня живёт жизнью обычного человека и не думает о выступлениях. Тем не менее, специалист не исключил, что исполнительница возобновит творческую карьеру.

«Будем надеяться, что по окончании СВО София Михайловна примет какое-то решение. А там уже, как у неё здоровье будет. Артистка немолода», — подчеркнул собеседник URA.ru.

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Ранее пропавшую из инфополя Софию Ротару заметили на кладбище. Как оказалось, певица посетила могилу мужа Анатолия Евдокимова.

Борис Эльфанд
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