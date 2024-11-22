«Ненавижу эту Россию»: Продюсер разоблачил русофобку Ротару

Бывшая звезда советской эстрады София Ротару, по словам продюсера Евгения Морозова, неоднократно выражала негативное отношение к россиянам ещё в период своего триумфа в СССР. Об этом пишет aif.ru.

Как сказал продюсер, она нередко позволяла себе резкие высказывания, вроде «все россияне поступают подло».

«Бывает, сядет в машину и орёт: «Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!», — отметил Морозов.