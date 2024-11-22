«Ненавижу эту Россию»: Продюсер разоблачил русофобку Ротару
Продюсер Морозов заявил о ненависти Софии Ротару к россиянам
София Ротару. Обложка © sofiarotaru.com
Бывшая звезда советской эстрады София Ротару, по словам продюсера Евгения Морозова, неоднократно выражала негативное отношение к россиянам ещё в период своего триумфа в СССР. Об этом пишет aif.ru.
Как сказал продюсер, она нередко позволяла себе резкие высказывания, вроде «все россияне поступают подло».
«Бывает, сядет в машину и орёт: «Ненавижу эту Россию. Эти мерзкие, рыжие, тупые рожи!», — отметил Морозов.
Он также добавил, что, несмотря на подобные заявления, именно российские регионы обеспечивали основной доход певицы. Концерты в этих городах пользовались огромным спросом, тогда как на её выступления на родине, на Украине, собиралось гораздо меньше зрителей, и доходы были скромными.
Ранее Ротару выставила своё жильё на продажу. До этого квартира была заброшена. После стало известно, что москвичи выстраиваются в очередь на осмотр помещения. Ежедневно приходят как минимум три потенциальных покупателя.