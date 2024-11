Элтон Джон признался, что не может закончить новый альбом из-за слепоты

Сэр Элтон Джон — кавалер ордена Британской империи — за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. Его творчество включает 52 сингла, вошедших в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали той же отметки. Один из самых известных — Candle in the Wind 1997 года — разошёлся тиражом в 37 миллионов копий.

Элтон Джон известен своими уникальными музыкальными стилями, сочетанием попа, рок-музыки и глэм-рока. Он стал известным благодаря множеству хитов, таких как Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer и Bennie and the Jets. Его песни часто отличаются мелодичностью и глубокими текстами, многие из них написаны в соавторстве с его давним другом Берни Топином.