Элтон Джон признался, что не может закончить новый альбом из-за слепоты

Британский певец Элтон Джон сообщил в передаче Good Morning America, что его зрительные проблемы мешают завершению работы над новым альбомом. 77-летний артист признался, что в течение последних четырёх месяцев испытывает серьёзные трудности с правым глазом и жалуется на левый.

По его словам, хотя он может давать интервью, записывать песни в студии удаётся с трудом, так как он не видит текстов. В сентябре Элтон Джон делился новостями о том, что его зрение восстанавливается после перенесённой глазной инфекции, однако он отметил, что процесс этот является долгим и трудоёмким.

Сэр Элтон Джон — кавалер ордена Британской империи — за свою 50-летнюю карьеру продал более 300 миллионов пластинок. Его творчество включает 52 сингла, вошедших в британский топ-40, а в США 23 сингла достигали той же отметки. Один из самых известных — Candle in the Wind 1997 года — разошёлся тиражом в 37 миллионов копий.

Элтон Джон (настоящее имя Регинальд Кеннет Двайт) — британский певец, композитор и пианист, родившийся 25 марта 1947 года. Он является одной из самых успешных и влиятельных фигур в мире музыки и поп-культуры, а его карьера охватывает более пятидесяти лет.

Элтон Джон известен своими уникальными музыкальными стилями, сочетанием попа, рок-музыки и глэм-рока. Он стал известным благодаря множеству хитов, таких как Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer и Bennie and the Jets. Его песни часто отличаются мелодичностью и глубокими текстами, многие из них написаны в соавторстве с его давним другом Берни Топином.

Элтон Джон также известен своими экстравагантными сценическими образами и эффектными шоу. Он стал иконой стиля и запомнился широкой публике своими яркими костюмами и очками.

На протяжении своей карьеры Элтон Джон получил множество наград, включая несколько премий «Грэмми», «Оскар» за лучшую оригинальную песню и «Золотой глобус». Он также был удостоен рыцарского звания (сэр) за свои заслуги перед музыкой и благотворительной деятельностью. Элтон активно занимается благотворительностью, особенно в сфере борьбы со СПИДом.