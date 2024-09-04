Элтон Джон сообщил о частичной потере зрения в 77 лет после инфекции

Перенесённая инфекция едва не стоила именитому британскому композитору Элтону Джону зрения. 77-летний автор хита I'm Still Standing сообщил в соцсетях, что стал плохо видеть на один глаз. Впрочем, здоровье постепенно возвращается к пианисту.

«Летом я перенёс острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идёт очень медленно, и на то, чтобы в поражённом глазу восстановилось зрение, потребуется время», — написал Джон, поблагодарив медиков за лечение, а родных — за заботу.