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3 сентября, 23:42

Элтон Джон сообщил о частичной потере зрения в 77 лет после инфекции

Элтон Джон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eltonjohn

Элтон Джон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / eltonjohn

Перенесённая инфекция едва не стоила именитому британскому композитору Элтону Джону зрения. 77-летний автор хита I'm Still Standing сообщил в соцсетях, что стал плохо видеть на один глаз. Впрочем, здоровье постепенно возвращается к пианисту.

«Летом я перенёс острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идёт очень медленно, и на то, чтобы в поражённом глазу восстановилось зрение, потребуется время», — написал Джон, поблагодарив медиков за лечение, а родных — за заботу.

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Это не первый случай, когда легенда британской рок-музыки заставляет своих фанатов поволноваться. В августе прошлого года пианист упал в собственном доме в Ницце и был госпитализирован. К счастью, спустя сутки композитора выписали.

Илья Пушкарев
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