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28 августа, 19:55

Элтона Джона выписали из больницы

Пресс-служба: Элтона Джона выписали из больницы после падения в доме во Франции

<p>Британский певец и музыкант Элтон Джон. Обложка © ТАСС / ADAM VAUGHAN</p>

Британский певец и музыкант Элтон Джон. Обложка © ТАСС / ADAM VAUGHAN

Британский певец и музыкант Элтон Джон выписан из больницы, куда его доставили после падения в доме в Ницце. Как сообщает пресс-служба 76-летней звезды, исполнитель сейчас чувствует себя хорошо.

Музыкант получил лёгкие травмы, его здоровью ничего не угрожает. По данным пресс-службы певца, госпитализация — это мера предосторожности.

"Мы можем подтвердить, что, после того как вчера Элтон поскользнулся у себя дома на юге Франции, он посетил местную больницу в качестве меры предосторожности. Уже сегодня утром после проведённого обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует", — сказано в сообщении.

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О том, что Элтон Джон попал в больницу, стало известно сегодня днём. Он упал в своём доме в Ницце, после чего был доставлен в больницу в Монако.

Анатолий Симоненко
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