Элтона Джона выписали из больницы

Британский певец и музыкант Элтон Джон выписан из больницы, куда его доставили после падения в доме в Ницце. Как сообщает пресс-служба 76-летней звезды, исполнитель сейчас чувствует себя хорошо.

Музыкант получил лёгкие травмы, его здоровью ничего не угрожает. По данным пресс-службы певца, госпитализация — это мера предосторожности.

"Мы можем подтвердить, что, после того как вчера Элтон поскользнулся у себя дома на юге Франции, он посетил местную больницу в качестве меры предосторожности. Уже сегодня утром после проведённого обследования он был выписан и сейчас снова дома и хорошо себя чувствует", — сказано в сообщении.