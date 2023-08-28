Элтон Джон упал в собственном доме и попал в больницу
Nice-Matin: Элтона Джона доставили в больницу после падения в доме в Ницце
Элтон Джон. Обложка © Getty Images / Harry Durrant
Известного британского певца Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своём доме в Ницце. Об инциденте с музыкантом сообщило издание Nice-Matin.
По информации газеты, певца доставили в больницу в Монако. У него зафиксированы лёгкие травмы.
Ранее Лайф писал, что в Швеции 8 июля прошёл последний концерт Элтона Джона в рамках его прощального турне Farewell Yellow Brick Road, продлившегося 330 дней. Шоу закончилось песней Goodbye Yellow Brick Road из альбома 1973 года. Оно завершило гастрольную деятельность 76-летнего музыканта после примерно 50 лет концертов.