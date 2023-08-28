Элтон Джон упал в собственном доме и попал в больницу

Известного британского певца Элтона Джона госпитализировали после того, как он упал в своём доме в Ницце. Об инциденте с музыкантом сообщило издание Nice-Matin.

По информации газеты, певца доставили в больницу в Монако. У него зафиксированы лёгкие травмы.