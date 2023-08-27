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27 августа, 13:19

Фигуристка Александра Пол погибла в жутком ДТП с грузовиком, её годовалый сын чудом выжил

Фигуристка Александра Пол погибла в ДТП в Онтарио в возрасте 31 года

<p>Канадская фигуристка Александра Пол. Обложка © Getty Images / Chung Sung-Jun</p>

Канадская фигуристка Александра Пол. Обложка © Getty Images / Chung Sung-Jun

В канадской провинции Онтарио в ДТП в возрасте 31 года погибла канадская фигуристка Александра Пол, участвовавшая в Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Об этом сообщил CBC Sports.

Крупная авария с участием семи автомобилей случилась ранее на этой неделе в Онтарио. Трагедия произошла, когда грузовик потерял управление и врезался в ряд стоявших на обочине автомобилей. Фигуристка находилась в одном из них со своим маленьким сыном, он сейчас в больнице лечится от травм, но угрозы его жизни нет.

Пол танцевала на льду в паре с Митчеллом Исламом, с которым они поженились в 2021 году. Спортивную карьеру супруги завершили в 2016-м. Выступив на зимней Олимпиаде в Сочи, они заняли 18-е место. В 2022 году у них родился сын.

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Юрий Лысенко
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