Советский и российский баскетболист Сергей Бабков умер в 56 лет

Бабков дважды забирал серебро на чемпионатах мира — в 1994 и 1998 годах. Кроме того, он выиграл серебро в 1993-м и бронзу в 1997-м на чемпионатах Европы. За свою карьеру он играл в московском ЦСКА, екатеринбургском "Уралмаше", новосибирском "Сибирьтелеком-Локомотиве", германском "Трире", испанских "Уникахе" и "Ховентуте". В 2011 году Бабков занял должность генерального директора "Новосибирска", который стал чемпионом Суперлиги в сезоне 2014/15 и победителем Кубка России.