Советский и российский баскетболист Сергей Бабков умер в 56 лет
Двукратный серебряный призёр ЧМ по баскетболу Сергей Бабков скончался в 56 лет
Баскетболист Сергей Бабков. Обложка © bcnovosibirsk.ru
В возрасте 56 лет умер баскетболист Сергей Бабков, игравший в составе сборных СССР и России. О его смерти сообщила пресс-служба баскетбольного клуба "Новосибирск".
"Баскетбольный клуб "Новосибирск" с глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине гендиректора клуба, заслуженного мастера спорта России Сергея Бабкова <...> Коллектив и команда клуба приносят глубокие соболезнования семье, родным и близким", — сказано в публикации. Причины смерти спортсмена не оглашались.
Бабков дважды забирал серебро на чемпионатах мира — в 1994 и 1998 годах. Кроме того, он выиграл серебро в 1993-м и бронзу в 1997-м на чемпионатах Европы. За свою карьеру он играл в московском ЦСКА, екатеринбургском "Уралмаше", новосибирском "Сибирьтелеком-Локомотиве", германском "Трире", испанских "Уникахе" и "Ховентуте". В 2011 году Бабков занял должность генерального директора "Новосибирска", который стал чемпионом Суперлиги в сезоне 2014/15 и победителем Кубка России.
А 15 августа скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Ему было 53 года.