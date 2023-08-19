Умер легендарный итальянский тренер "Рима" и "Болоньи" Карло Маццоне

Итальянский футбольный тренер Карло Маццоне ушёл из жизни в 86 лет, причины смерти не называются. Он поставил рекорд по числу матчей в качестве главного тренера на чемпионатах страны — 792. Трагическим известием поделился журналист Джанлука Ди Марцио.

"Умер Карло Маццоне. Легендарный бывший тренер "Рима", "Болоньи" и многих других итальянских команд. Он скончался сегодня, в субботу, 19 августа 2023 года, в возрасте 86 лет", — говорится в тексте.

Маццоне начал карьеру тренера в "Асколи" в 1968 году, в высшем дивизионе оказался уже в 1974-м. Возглавлял "Фиорентину", "Катандзаро", "Болонью", "Рому", "Брешию" и другие команды. В 2020 году Маццоне включили в зал Славы итальянского футбола.