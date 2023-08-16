Умер экс-командующий Восточным военным округом, Герой России Геннадий Жидко

После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и экс-глава штаба группировки ВС РФ в Сирии Геннадий Жидко. Ему было 57 лет. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами. Вечная память герою, упокой, Господь, его душу", — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

В 2016 году Геннадий Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил пост замминистра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, в 2022 году он снова стал командующим войсками ВВО.