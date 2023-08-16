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16 августа, 12:39

Умер экс-командующий Восточным военным округом, Герой России Геннадий Жидко

<p>Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и экс-глава штаба группировки ВС РФ в Сирии Геннадий Жидко. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gennady_Zhidko_-_Eastern_Military_District_(4).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Ministry of Defence of the Russian Federation</a></p>

Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и экс-глава штаба группировки ВС РФ в Сирии Геннадий Жидко. Обложка © Wikipedia / Ministry of Defence of the Russian Federation

После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, бывший командующий войсками Восточного военного округа и экс-глава штаба группировки ВС РФ в Сирии Геннадий Жидко. Ему было 57 лет. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.

"Мне посчастливилось знать этого человека, очень внимательного к нуждам простого солдата и очень требовательного в службе. Именно таких командиров называют полководцами. Вечная память герою, упокой, Господь, его душу", — написал Дегтярёв в телеграм-канале.

В 2016 году Геннадий Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году был назначен командующим войсками Восточного военного округа, в 2021 году получил пост замминистра обороны РФ — начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, в 2022 году он снова стал командующим войсками ВВО.

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А ранее в возрасте 47 лет скоропостижно скончался Сергей Ковалёв — директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики", разработавшего первый в стране метановый ракетный двигатель.

Александра Вишнякова
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