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7 августа, 17:16

Директор Конструкторского бюро химавтоматики умер в 47 лет

Скоропостижно умер директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалёв

<p>Сергей Ковалёв. Фото © АО "Конструкторское бюро химавтоматики"</p>

Сергей Ковалёв. Фото © АО "Конструкторское бюро химавтоматики"

В возрасте 47 лет умер Сергей Ковалёв — директор АО "Конструкторское бюро химавтоматики", разработавшего первый в стране метановый ракетный двигатель. Печальное известие разместила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос" в Telegram-канале.

"Ушёл из жизни директор Конструкторского бюро химавтоматики Сергей Ковалёв", — сказано в сообщении.

Как отметили в "Роскосмосе", под руководством Ковалёва на предприятии выполнили большой объём научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых ракетных двигателей. В частности, стартовала огневая отработка нового кислородно-керосинового двигателя для второй ступени "Союза-5" и сборка первого экземпляра такого двигателя для многоразовых средств выведения.

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Андрей Бражников
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