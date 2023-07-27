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27 июля, 14:06
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Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка найден мёртвым в своей квартире в Москве

В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков

<p>Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков (посередине). Фото © Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации</p>

Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков (посередине). Фото © Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В Москве было обнаружено тело Александра Колпакова, который в 1987–1988 годах занимал должность заместителя начальника Управления кредитования внешнеэкономических связей Внешторгбанка СССР, а в 1988–1989 годах — тот же пост во Внешэкономбанке СССР. Бывшему топ-менеджеру кредитной организации было 72 года.

Как стало известно SHOT, банкира мёртвым нашли утром в его квартире на улице Машкова в центре столицы. Следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, причиной смерти Колпакова стала онкология.

Александр Колпаков работал во Внешторгбанке СССР на разных постах. В 1994 году он был назначен на пост первого зампредседателя правления и главы кредитного комитета, в 1996-м он стал первым зампредом правления банка, а в 1997-м — замначальника Управления кредитования внешнеэкономических связей. После переименования организации во Внешэкономбанк он сохранил ту же должность.

Миллиардер Игорь Кудряков найден мёртвым в Москве

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Ранее Лайф писал, что российский актёр Александр Орловский, запомнившийся зрителям по роли в сериале "Улицы разбитых фонарей", скончался в 61 год. Насколько известно, артист ушёл из жизни ещё 12 июля, однако его тело нашли спустя несколько дней.

Андрей Бражников
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