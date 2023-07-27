Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка найден мёртвым в своей квартире в Москве
В Москве найден мёртвым бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков
Бывший топ-менеджер Внешэкономбанка Александр Колпаков (посередине). Фото © Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В Москве было обнаружено тело Александра Колпакова, который в 1987–1988 годах занимал должность заместителя начальника Управления кредитования внешнеэкономических связей Внешторгбанка СССР, а в 1988–1989 годах — тот же пост во Внешэкономбанке СССР. Бывшему топ-менеджеру кредитной организации было 72 года.
Как стало известно SHOT, банкира мёртвым нашли утром в его квартире на улице Машкова в центре столицы. Следов насильственной смерти обнаружено не было. По предварительной версии, причиной смерти Колпакова стала онкология.
Александр Колпаков работал во Внешторгбанке СССР на разных постах. В 1994 году он был назначен на пост первого зампредседателя правления и главы кредитного комитета, в 1996-м он стал первым зампредом правления банка, а в 1997-м — замначальника Управления кредитования внешнеэкономических связей. После переименования организации во Внешэкономбанк он сохранил ту же должность.
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