Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин умер в 53 года
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В возрасте 53 лет скончался двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин. Об этом сообщили в пресс-службе Российской федерации прыжков в воду.
"15 августа скоропостижно скончался заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионата мира, участник Олимпийских игр, тренер Владимир Тимошинин. Российская федерация прыжков в воду выражает соболезнования родным и близким Владимира Александровича", — сказано в публикации.
Звание чемпиона Европы Тимошинин завоевал в дисциплине по прыжкам с 10-метровой вышки в 1981 и 1985 годах. В 1989 году он занял на этом состязании третье место, а в 1999 году забрал серебряную медаль. Кроме того, спортсмен взял бронзу на чемпионате мира в 1994 году и одержал победу на Играх доброй воли в Петербурге. В 1996-м он соревновался на Олимпийских играх, проводившихся в Атланте, где занял пятое место.
А 14 августа в возрасте 21 года умер хоккеист ХК из Уфы "Салават Юлаев" Родион Амиров. Двумя годами ранее у него выявили онкологическое заболевание.