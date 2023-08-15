Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду Владимир Тимошинин умер в 53 года

Звание чемпиона Европы Тимошинин завоевал в дисциплине по прыжкам с 10-метровой вышки в 1981 и 1985 годах. В 1989 году он занял на этом состязании третье место, а в 1999 году забрал серебряную медаль. Кроме того, спортсмен взял бронзу на чемпионате мира в 1994 году и одержал победу на Играх доброй воли в Петербурге. В 1996-м он соревновался на Олимпийских играх, проводившихся в Атланте, где занял пятое место.