Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Боб Баун

Знаменитый хоккеист Боб Баун, четыре раза завоевавший Кубок Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Клуб "Торонто" глубоко опечален новостью об уходе Боба Бауна, чьё непреходящее наследие удивительной стойкости включает в себя его культовый победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли, несмотря на то что он играл со сломанной ногой. Его будет очень не хватать команде и её болельщикам. Наши мысли сейчас с близкими Боба в это трудное время", — заявил президент клуба, трёхкратный победитель Кубка Стэнли Брендан Шэнахэн.