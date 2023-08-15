Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Боб Баун
Умер хоккеист Боб Баун, четырежды выигравший Кубок Стэнли в составе "Торонто"
Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Боб Баун. Обложка © Twitter / Toronto Maple Leafs
Знаменитый хоккеист Боб Баун, четыре раза завоевавший Кубок Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
"Клуб "Торонто" глубоко опечален новостью об уходе Боба Бауна, чьё непреходящее наследие удивительной стойкости включает в себя его культовый победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли, несмотря на то что он играл со сломанной ногой. Его будет очень не хватать команде и её болельщикам. Наши мысли сейчас с близкими Боба в это трудное время", — заявил президент клуба, трёхкратный победитель Кубка Стэнли Брендан Шэнахэн.
Боб Баун завязал с хоккеем в 36 лет, после того как травмировал шею в одной из игр сезона 1972/1973. В НХЛ он успел поиграть за "Торонто", "Окленд" и "Детройт" в качестве защитника. Однако именно в составе "Торонто Мейпл Лифс" он стал четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Кроме этого, Баун пять раз играл в матчах всех звёзд НХЛ. Причины смерти спортсмена не разглашаются.
Вчера умер другой игрок, выступавший за "Торонто", — 21-летний Родион Амиров. В феврале 2022 года у Родиона Амирова была диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проводил продолжительное лечение и не играл с января того года, когда получил травму.