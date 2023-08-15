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15 августа, 18:29

Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Боб Баун

Умер хоккеист Боб Баун, четырежды выигравший Кубок Стэнли в составе "Торонто"

<p>Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Боб Баун. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/MapleLeafs" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Toronto Maple Leafs</a></p>

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли хоккеист Боб Баун. Обложка © Twitter / Toronto Maple Leafs

Знаменитый хоккеист Боб Баун, четыре раза завоевавший Кубок Стэнли в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мейпл Лифс" скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Клуб "Торонто" глубоко опечален новостью об уходе Боба Бауна, чьё непреходящее наследие удивительной стойкости включает в себя его культовый победный гол в овертайме в финале Кубка Стэнли, несмотря на то что он играл со сломанной ногой. Его будет очень не хватать команде и её болельщикам. Наши мысли сейчас с близкими Боба в это трудное время", заявил президент клуба, трёхкратный победитель Кубка Стэнли Брендан Шэнахэн.

Боб Баун завязал с хоккеем в 36 лет, после того как травмировал шею в одной из игр сезона 1972/1973. В НХЛ он успел поиграть за "Торонто", "Окленд" и "Детройт" в качестве защитника. Однако именно в составе "Торонто Мейпл Лифс" он стал четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Кроме этого, Баун пять раз играл в матчах всех звёзд НХЛ. Причины смерти спортсмена не разглашаются.

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Юрий Лысенко
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