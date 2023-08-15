В Торонто почтили память Родиона Амирова, выведя его фото на хоккейной арене
Изображение Родиона Амирова на домашней арене "Торонто". Обложка © Twitter / Sam Tirpák
На стадионе "Скотиабанк-арена" в Торонто, где домашние матчи проводит клуб Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" вывели изображение скончавшегося нападающего "Салавата Юлаева" Родиона Амирова.
Напомним, канадский клуб задрафтовал игрока в 2020 году под общим 15-м номером.
В соцсетях клуб прокомментировал трагичное событие, выразив соболезнования семье и друзьям игрока.
"Вся наша организация потрясена этой трагической утратой. На протяжении всей своей мужественной битвы Родион сохранял позитивный настрой, который вдохновлял всех вокруг него, и он произвёл неизгладимое впечатление на всю нашу команду и фанатов за свой короткий визит в Торонто", — говорится в заявлении в твиттере команды.
Напомним, в феврале 2022 года у Родиона Амирова была диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проводил продолжительное лечение и не играл с января того года, когда получил травму.