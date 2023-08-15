В Торонто почтили память Родиона Амирова, выведя его фото на хоккейной арене

"Вся наша организация потрясена этой трагической утратой. На протяжении всей своей мужественной битвы Родион сохранял позитивный настрой, который вдохновлял всех вокруг него, и он произвёл неизгладимое впечатление на всю нашу команду и фанатов за свой короткий визит в Торонто", — говорится в заявлении в твиттере команды.