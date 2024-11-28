Замоскворечье лидирует по росту цен среди элитных столичных новостроек

В октябре текущего года зафиксировано существенное увеличение стоимости элитных новостроек в Москве, особенно в районе Замоскворечья. Как сообщает РБК, средняя цена квадратного метра там выросла на 6,02%, достигнув 1,7 миллиона рублей. Благодаря этому Замоскворечье заняло лидирующую позицию в рейтинге районов Старой Москвы по темпам роста цен на элитное жильё в новостройках.

На втором месте оказались Хамовники, где цена поднялась на 5,03% и составила 1,64 миллиона рублей. Третье место у Цветного бульвара с ростом на 4,99%, до 2,01 миллиона за квадратный метр. Четвёртое место — Якиманка, где стоимость выросла на 4%, достигнув отметки в 2,54 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров Остоженка с увеличением на 3,01%, до уровня 3,45 миллиона рублей за метр квадратный.

Специалисты подчёркивают, что в октябре ни одна элитных локаций Москвы не отличилась снижением цен. На Арбате и Патриарших прудах стоимость осталась на уровне сентября 1,71 и 2,8 миллиона рублей соответственно. В среднем цена квадратного метра в элитных новостройках столицы в прошлом месяце составила 1,87 миллиона рублей, что на 3% больше показателей сентября.

Анатолий Довгань, директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская Недвижимость», объясняет лидерство Замоскворечья, Хамовников и Цветного бульвара ростом предложения и цен в проектах, находящихся в активной стадии реализации. Продажи в таких жилых комплексах, как «Дом Франка», «Татарская 35» и «Фрунзенская набережная», значительно повлияли на подорожание элитного жилья.

В третьем квартале 2024 года, по данным компании, Арбат возглавил рейтинг локаций Старой Москвы по квартальному росту цен, где квадратный метр вырос в цене на 8,47%. Хамовники заняли второе место с приростом на 8,27%, а Пресненский район оказался на третьей строчке с подорожанием на 2,26%.