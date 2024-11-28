В России возраст молодёжи могут поднять до 60 лет

С учётом роста продолжительности жизни не исключено повышение возраста молодёжи до 60 лет в будущем. Такое заявление сделала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на сессии Конгресса молодых учёных «Молодёжь в науке: строим технологическое будущее».

«Если брать классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), то молодой человек – это до 45 лет. Но с учётом увеличения продолжительности жизни, я думаю, скоро мы будем говорить о том, что молодыми людьми будут считаться люди до 60 лет», — заявила Скворцова. Она подчеркнула, что возрастные категории в современном обществе меняются, и необходимо учитывать новые реалии жизни, такие как активное долголетие и улучшение качества медобслуживания.

В нынешней классификации ВОЗ определены следующие возрастные группы: молодые люди — это лица до 44 лет, с 45 до 59 лет — средний возраст, с 60 до 74 лет — пожилой возраст, с 75 до 90 лет — старческий, а старше 90 лет — возраст долголетия. Однако, как отметила Скворцова, данные границы могут сдвигаться в зависимости от множества факторов.

Мнение главы ФМБА России тесно связано с актуальными прогнозами о продолжительности жизни в стране. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 2023 году ожидаемая продолжительность жизни в России составила 73,46 года. Это число продолжает расти, и в будущем оно будет только увеличиваться.

Тенденция связана с рядом факторов. Среди них — улучшение здравоохранения, доступность качественного медицинского обслуживания, а также здоровый образ жизни, который всё более популяризируется в обществе.

Вероника Скворцова также отметила, что возрастные категории — это не только демографический, но и социальный аспект. С увеличением продолжительности жизни изменяется и роль каждого возраста в обществе. «Люди старше 60 лет всё чаще становятся активными участниками общественной жизни, продолжают работать, обучаться и достигать новых целей. Поэтому не исключено, что в будущем, с учётом этих изменений, возрастная классификация будет пересмотрена», — добавила она.