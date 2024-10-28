«До ста лет»: Власти Москвы рассказали об отношении молодёжи к старости

В России молодые граждане планируют дожить до ста лет. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Соответствующее исследование провёл проект «Московское долголетие».

«Большинство опрошенных хотят прожить долго — средний желаемый возраст около 90 лет, при этом самым частым ответом стал «до 100 лет». Кроме того, молодые люди отметили, что хотят прожить не просто долгую жизнь, но и провести её активно», — сообщила вице-мэр.

По словам Раковой, многие респонденты считают, что продлить жизнь сможет здоровый распорядок, интеллектуальный труд и творчество. На пенсии 30% опрошенных хотели бы путешествовать, ещё 14% тратили время на хобби, а 11% жили бы в своё удовольствие.