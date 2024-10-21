Стало известно, у кого больше выросла зарплата в России: у зумеров, миллениалов или бумеров

Зарплата молодых людей в возрасте 18-24 лет (так называемых зумеров) за год увеличилась на 20,6% — до 57,4 тысячи рублей. Работодатели ценят молодёжь за желание работать, гибкость ума, креативность и оптимизм, наличие практики, знание актуальных трендов и быструю способность к адаптации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее исследование.

А вот зарплата сотрудников в возрасте от 55 до 64 лет (их ещё называют бумеры или бэби-бумеры) выросла всего на 8% по сравнению с началом 2023 года и на 9,5% по сравнению с началом 2022 года. Среди плюсов старшей возрастной группы работодатели отметили ответственное отношение к работе, большой опыт и высокий уровень квалификации.

По данным аналитиков, больше всего зарабатывают сотрудники в возрасте от 35 до 44 лет (они же миллениалы) — в среднем 90,9 тысячи рублей. За год их зарплата выросла на 12,6%. Сохраняется тенденция роста зарплат у людей в возрасте от 25 до 34 лет — за год она выросла на 17,3% — до 85,4 тысяч рублей. Такая динамика в течение пары лет приведёт к выравниванию уровня оплаты с категорией работников 35-44 лет.

Стали известны и зарплатные ожидания россиян. Работники в возрасте от 19 до 29 лет хотят получать 105 000 рублей в месяц, россияне от 30 до 39 лет — 139 000 рублей. Люди в возрастном диапазоне 40-49 лет хотели бы зарабатывать 135 000 рублей, а сотрудники старше 50 лет хотели бы рассчитывать на 129 000 рублей.