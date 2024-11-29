7 новогодних советских мультфильмов, которые вы могли пропустить в детстве

Новогодние мультфильмы СССР — это настоящие сокровища анимации, хранящие в себе волшебство, доброту и уникальный взгляд на мир. Мы составили для вас подборку мультфильмов, которые могли остаться незамеченными в детстве, но обязательно подарят ощущение праздника и ностальгию сегодня.

1. «Новогодняя ночь» (1948)

Семь советских мультфильмов для новогоднего настроения. Кадр из мультфильма «Новогодняя ночь», режиссёры Ольга Ходатаева, Пётр Носов, сценаристы Ольга Ходатаева, Пётр Носов / Kinopoisk

Первый новогодний мультфильм, созданный после Великой Отечественной войны, рассказывает историю, где прогресс соперничает со сказочным чудом. Яркие образы, герои, говорящие стихами, и праздничная атмосфера создают настроение настоящего торжества.

Чем он запомнится: соперничество Деда Мороза и Лешего за лучшую ёлку, добрые зайчики и бурый мишка понравятся детям, а взрослые оценят поэтический стиль и дух эпохи.

2. «Щелкунчик» (1973)

Самые душевные новогодние мультфильмы СССР. Кадр из мультфильма «Щелкунчик», режиссёр Борис Степанцев, сценарист Борис Ларин / Kinopoisk

История, ставшая классикой зимних праздников, воплощает магию сказки. Преображение Щелкунчика в принца, удивительное музыкальное сопровождение Чайковского и атмосфера волшебства делают этот мультфильм незабываемым.

Чем он интересен: узнайте, как сказка Гофмана с реальными прототипами героев стала мировой классикой и почему Чайковский выбрал её для создания своего знаменитого балета.

3. «Новогодняя сказка» (1972)

Что посмотреть из новогодних мультфильмов СССР. Кадр из мультфильма «Новогодняя сказка», режиссёр Владимир Дегтерев, сценарист Людмила Васильева-Гангнус / Kinopoisk

Добрая история о Лесовичке, который оберегает лес и боится суеты. Лишь одной девочке удаётся найти с ним общий язык, пригласить его в школу и подружить с детьми.

Чем ценен: этот мультфильм учит детей бережному отношению к природе и показывает, как доброта способна преодолеть любые страхи. Это идеальный вариант для семейного просмотра.

4. «Новогодний ветер» (1975)

Новогодние шедевры анимации из СССР. Кадр из мультфильма «Новогодний ветер», режиссёр Михаил Каменецкий, сценарист Людмила Васильева-Гангнус / Kinopoisk

На Севере братцы Морозцы создают настоящую зиму: готовят снег, ветер и мороз. Но младший из них решает добавить празднику сладостей и ёлочных игрушек, которые ветер разносит по миру.

Почему стоит посмотреть: декорации и детали будто переносят зрителей в мир старых советских игрушек. Это настоящий подарок для тех, кто ценит ностальгию и семейные традиции.

5. «Мороз Иванович» (1981)

Семь мультфильмов, которые создают атмосферу праздника. Кадр из мультфильма «Мороз Иванович», режиссёр Иван Аксенчук, сценарист Генрих Сапгир / Kinopoisk

Эта история — пример классической советской поучительной анимации. Трудолюбивая Дуняша и ленивая Малаша учатся у Мороза Ивановича тому, что добросовестный труд всегда вознаграждается.

Для кого: этот мультфильм станет понятным и полезным для самых маленьких. Дети быстро схватывают мораль и с удовольствием перенимают её в играх.

6. «Приключения пингвинёнка Лоло» (1986–1987)

Советские мультфильмы для семейного просмотра. Кадр из мультфильма «Приключения пингвинёнка Лоло. Фильм первый», режиссёр Геннадий Сокольский, сценарист Эйити Тадзи / Kinopoisk

Совместный проект СССР и Японии рассказывает о непростой жизни пингвинов в Арктике, дружбе, родительской заботе и опасностях, которые грозят их потомству.

Особенность: уникальное сотрудничество советских аниматоров с японскими технологами. Мультфильм стал международным хитом, оставаясь вне политики, но близким для детей всего мира.

7. «Снегурочка» (1952)

Лучшие новогодние мультфильмы СССР. Кадр из мультфильма «Снегурочка», режиссёр Иван Иванов-Вано, сценарист Иван Иванов-Вано / Kinopoisk

Экранизация пьесы Островского о дочери Мороза и Весны, которая мечтала жить среди людей. Снегурочка познаёт эмоции, но сталкивается с испытаниями, которые приводят её к трагическому финалу.

Чему учит: отпустить ребёнка в большой мир всегда непросто. Эта история — о родительских чувствах, взрослении и поиске себя.