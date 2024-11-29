Netflix показал трейлер второго сезона «Игры в кальмара»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер долгожданного второго сезона южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Премьера состоится 26 декабря: в новом сезоне зрителей ждут захватывающие испытания и возвращение любимых персонажей, а также новые лица, готовые рискнуть жизнью ради огромного денежного приза.

Вышел трейлер «Игры в кальмара» 2 сезон. Видео © Youtube / Netflix

Сюжет второго сезона развернётся спустя три года после событий первого. Новые испытания, представленные в трейлере, включают игры, напоминающие «крестики-нолики» и карусель. Один из охранников в трейлере зловеще заявляет: «Мы не пытаемся причинить вам вред. Мы даём вам возможность». Так, главный герой Ли Чжон Джэ снова окажется в центре смертельно опасной игры. В новом сезоне он намерен положить конец этому жестокому соревнованию, призвав новых участников бороться с организаторами.

Среди актёров, которые снимались в первом сезоне, также будут Ви Ха Чжун, Ли Бён Хон и Кон Ю. К ним присоединятся новички, такие как Йим Си Ван и Кан Ха Ныль.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в 2021 году и быстро завоевал мировую популярность, став самым просматриваемым сериалом Netflix с рекордными 1,65 млрд просмотров за первые 28 дней. Проект получил множество наград, включая «Эмми» за выдающуюся режиссуру, которую получил Хван Дон Хек, и за выдающуюся главную роль, присуждённую Ли Чжон Джэ.

У сериала будет три сезона, и заключительная часть выйдет в 2025 году. В центре сюжета дорамы — люди, которые по своей воле соглашаются участвовать в детских играх. Всего в состязании 456 участников. Тот, кто одержит победу, станет долларовым мультимиллионером, а все проигравшие умрут. Единственный способ покинуть игру — это общее решение большинства участников.