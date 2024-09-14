Режиссёр из Индии подал иск против Netflix за плагиат в «Игре в кальмара»

Индийский режиссёр Сохам Шах подал иск против стримингового сервиса Netflix, обвинив его в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара». Как сообщает Bloomberg, Шах утверждает, что нашумевшее шоу является «откровенным плагиатом» его фильма «Фортуна».

По мнению режиссера, между его картиной и сериалом Netflix существуют поразительные сходства в сюжете.

«Основной сюжет, персонажи, тематика, атмосфера, сеттинг, последовательность событий сериала «Игра в кальмара» поразительно похожи на «Фортуну». Такая схожесть не может быть совпадением», — заявил Шах.