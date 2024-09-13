Разгадан хитрый ход жены Макрона, на старости лет блеснувшей в сериале «Эмили в Париже»

«Эмили в Париже» — американский веб-сериал с актрисой Лили Коллинз в главной роли. Он повествует о молодой американке, которая переезжает по работе во французскую столицу, где пытается проникнуться новой культурой, найти друзей и наладить личную жизнь. Именно в этой картине решила появиться в роли себя самой супруга Эмманюэля Макрона Брижит, но, разумеется, не из любви к искусству и кинематографу. Её появление на экране является продуманным политическим ходом в одной большой игре, рассказала в беседе с Life.ru пиар-специалист, основатель международной студии PR и Брендинга Александра Скулкина.

Появление Брижит Макрон в популярном сериале «Эмили в Париже» – это не просто забавный эпизод, а тщательно продуманный ход в сложной игре, утверждает эксперт. В самом деле если её муж Макрон уйдет из политики и его начнут забывать, то хотя бы сериал будет напоминать о его «правлении». В современном мире, где грань между политикой и шоу-бизнесом становится все более размытой, такие действия приобретают значение.

Участие первой леди Франции в международном хите Netflix – это многоуровневый маркетинговый ход. С одной стороны, это работает на имидж самой Брижит Макрон, делая её более доступной и близкой к обычным людям. Ведь что может быть более «обычным», чем появление в популярном сериале? Это показывает, что даже первая леди не чужда современной поп-культуре и готова подурачиться перед камерой Александра Скулкина Пиар-специалист

Появление Брижит Макрон в «Эмили в Париже» – это, конечно, верх оригинальности в мире политического пиара. Видимо, в Елисейском дворце уже не знают, как ещё выпендриться, раз решили влезть в сериал для миллениалов. Что дальше? Эмманюэль Макрон станет приглашённой звездой в «Игре престолов»? Или, может быть, первая леди запустит свой канал на TikTok с танцами под музыку из хит-парада? — вопрошает Скулкина.

По словам специалиста, эта голливудская лихорадка французского истеблишмента напоминает неуклюжие попытки подражать то ли Дональду Трампу с его реалити-шоу, то ли супруга бывшего президента Франции Николя Саркози Карле Бруни с её песенным и киношным звёздным прошлым. Только вот незадача – ни харизмы первого, ни голоса второй у четы Макрон не наблюдается.

С другой стороны, сериал — это инструмент «мягкой силы» для продвижения интересов Франции на международной арене. Сериал «Эмили в Париже» смотрят миллионы зрителей по всему миру, и образ страны, который он создаёт, оказывает огромное влияние на восприятие страны. Появление в нём нынешней первой леди – это способ показать, что реальная Франция не менее привлекательна, чем её романтизированный образ в сериале. Более того, использование в сцене хэштега #makeiticonic – это прямая отсылка к экономической политике президента Макрона, заметила эксперт.

Таким образом, продолжает Скулкина, развлекательный контент становится площадкой для продвижения политических и экономических идей Макрона. Это особенно важно в контексте усилий Франции по привлечению иностранных инвестиций и талантов. Интересно сравнить этот ход с подходом других политических фигур к участию в массовой культуре. Например, Дональд Трамп до своего президентства регулярно появлялся в фильмах и телешоу, что во многом способствовало созданию его образа как успешного бизнесмена и знаменитости.

Однако его появления были скорее направлены на продвижение собственного бренда, чем на решение каких-то политических задач. Более близкий пример – Карла Бруни. Будучи известной моделью, певицей и актрисой кино, она активно использовала свою популярность для поддержки имиджа мужа, пояснила собеседница. Однако её подход был более традиционным – выступления на благотворительных концертах, участие в официальных мероприятиях и т.д.

Брижит Макрон выбрала, как ей кажется, золотую середину. С одной стороны, она не отказывается от своей роли первой леди и не пытается построить отдельную карьеру в шоу-бизнесе. С другой – она готова использовать современные инструменты массовой культуры для продвижения интересов Франции и своего мужа. Этот эпизод также показывает, насколько изменились методы политического пиара в эпоху социальных медиа и стриминговых сервисов.

Традиционные форматы – интервью, пресс-конференции, официальные выступления – уже не дают того охвата и того эмоционального воздействия, которое может дать появление в популярном сериале. В конечном итоге, этот эпизод – яркий пример того, как в современным европейским политикам, вместо дипломатии и экономики хочется влезть в массовую культуру, чтобы получить хоть какое-то преимущество в борьбе за умы и сердца людей.