Создатель «Отчаянных домохозяек» задумался о съёмках сериала-приквела

Создатель культового сериала «Отчаянные домохозяйки» Марк Черри размышляет о возвращении к проекту, но в виде приквела. Об этом сообщает журнал «People». Черри, известный также своей работой над такими проектами, как «Почему женщины убивают», отметил, что ему хотелось бы рассказать историю о Вистерия Лейн в 1966 году. По его словам, эта улица была самой весёлой съёмочной площадкой в истории телевидения.

Черри подчеркнул, что Вистерия Лейн была не просто декорацией, а настоящим персонажем, с которым он связан множеством воспоминаний. «Я знаю эту улицу как свои пять пальцев и сразу же узнаю её, когда кто-то снимает на ней рекламу», — поделился он. Черри добавил, что ему часто задают вопросы о возможном перезапуске сериала, и у него действительно есть несколько идей для этого.

С момента завершения сериала в 2012 году, Черри продолжает поддерживать отношения с актёрами. Он отметил, что успех шоу во многом зависел от удачного кастинга, и выразил благодарность актёрам за их вклад в проект. В главных ролях в сериале снялись Тери Хэтчер, Ева Лонгория, Фелисити Хаффман, Марсия Кросс и Николетта Шеридан.

Сюжет «Отчаянных домохозяек» сосредоточен на жизни четырёх женщин, чьи судьбы переплетаются на фоне тайных событий на Вистерия Лейн. Несмотря на внешнее благополучие, каждая из героинь сталкивается с личными проблемами и драмами, которые раскрываются по мере развития сюжета.

Черри также отметил, что если бы у него была возможность вернуться в прошлое, он бы справился лучше, поскольку за это время многому научился. Однако, по его словам, для перезапуска или приквела нужна веская художественная причина. «Если вы делаете перезапуск, у вас должна быть действительно веская художественная причина для этого», — подчеркнул он.

Марк Черри выразил надежду, что если приквел будет реализован, он сможет привнести в него все, что узнал за годы работы в индустрии. Он также добавил, что работа над «Отчаянными домохозяйками» была для него ценным опытом, и он продолжает гордиться тем, что шоу оставило след в истории телевидения.