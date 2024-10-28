Звезда «Отчаянных домохозяек» призналась, что потеряла дочь во время кесарева сечения
Актриса Мэдисон Де Ла Гарза рассказала о смерти новорождённой дочери
Мэдисон Де Ла Гарза. Фото © Getty Images / John Sciulli
Актриса Мэдисон Де Ла Гарза, сыгравшая роль Хуаниты в сериале «Отчаянные домохозяйки», поделилась со своими подписчиками печальной новостью о смерти своей новорождённой дочери. У себя в соцсетях она рассказала, что трагедия произошла месяцем ранее.
«27 сентября, после экстренного кесарева сечения, мы с Райаном [Митчелом] в первый и последний раз держали на руках нашу маленькую девочку. Спасибо тебе, Ксиомара, за то, что ты сделала нас родителями самого совершенного ангела на небесах. Мама и папа любят тебя, милая», — поделилась актриса.
Ранее российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что потеряла ребёнка. Она добавила, что, по словам врачей, это произошло из-за её редкой группы крови. Артистка не уточнила, когда именно с ней это произошло.