Певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за редкой группы крови

Известная российская певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за своей редкой группы крови – четвёртой отрицательной. Личные подробности сама Виктория рассказала на шоу «Ваша Наташа». Певица не уточнила, когда она потеряла ребёнка.

«Однажды, когда я была беременной, с положительным резус-фактором у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было», – поделилась победительница музыкального проекта «Фабрика звёзд — 5».

После случившегося Виктория общалась с врачами, которые объяснили ей, что группа крови женщины играет важную роль при беременности и иногда может стать причиной потери ребёнка.