Певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за редкой группы крови
Виктория Дайнеко. Фото © VK / Вика Дайнеко
Известная российская певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за своей редкой группы крови – четвёртой отрицательной. Личные подробности сама Виктория рассказала на шоу «Ваша Наташа». Певица не уточнила, когда она потеряла ребёнка.
«Однажды, когда я была беременной, с положительным резус-фактором у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было», – поделилась победительница музыкального проекта «Фабрика звёзд — 5».
После случившегося Виктория общалась с врачами, которые объяснили ей, что группа крови женщины играет важную роль при беременности и иногда может стать причиной потери ребёнка.
Виктория Дайнеко воспитывает 9-летнюю дочь от бывшего супруга, музыканта Дмитрия Клеймана. В 2017 году Виктория развелась с Дмитрием, а в 2022 году потребовала от экс-супруга выплаты алиментов на содержание дочери.