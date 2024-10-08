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8 октября, 15:28

Певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за редкой группы крови

Виктория Дайнеко. Фото © VK / Вика Дайнеко

Виктория Дайнеко. Фото © VK / Вика Дайнеко

Известная российская певица Виктория Дайнеко пережила выкидыш из-за своей редкой группы крови – четвёртой отрицательной. Личные подробности сама Виктория рассказала на шоу «Ваша Наташа». Певица не уточнила, когда она потеряла ребёнка.

«Однажды, когда я была беременной, с положительным резус-фактором у меня просто случился самопроизвольный выкидыш. Это очень сложно было», – поделилась победительница музыкального проекта «Фабрика звёзд — 5».

После случившегося Виктория общалась с врачами, которые объяснили ей, что группа крови женщины играет важную роль при беременности и иногда может стать причиной потери ребёнка.

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Виктория Дайнеко воспитывает 9-летнюю дочь от бывшего супруга, музыканта Дмитрия Клеймана. В 2017 году Виктория развелась с Дмитрием, а в 2022 году потребовала от экс-супруга выплаты алиментов на содержание дочери.

Алена Пенчугина
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