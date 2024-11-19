Ева Лонгория раскрыла секрет крепкого брака с Хосе Бастоном

Голливудская актриса Ева Лонгория, известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», поделилась секретом успешного брака со своим мужем, мексиканским бизнесменом и телемагнатом Хосе Антонио Бастоном. Пара, которая вместе уже более 10 лет, сумела построить гармоничные отношения, несмотря на разницу в образе жизни и карьерных целях.

Главная причиной их крепкого союза Лонгория называет отсутствие конкуренции за внимание фанатов. «Он поддерживает меня во всем, что я делаю. Я поддерживаю его во всем, что он делает. Мы не соревнуемся за внимание или место под солнцем», — рассказала актриса в интервью Daily Mai l . Хосе, предпочитающий оставаться в тени, не любит появляться на красных дорожках и избегает социальных сетей. Ева, напротив, наслаждается публичной жизнью и активно ведет свои аккаунты в соцсетях. Однако, по словам актрисы, это никак не мешает их отношениям.

Пара начала встречаться в 2013 году, а три года спустя, в 2016-м, они поженились, сыграв свадьбу в мексиканском городке. Для Евы это третий брак: ранее актриса была замужем за актером Тайлером Кристофером (2002–2004) и баскетболистом Тони Паркером (2007–2010). В 2018 году у супругов родился сын Сантьяго — и Ева впервые стала матерью в возрасте 43 лет. Несмотря на плотный рабочий график, она старается уделять семье как можно больше времени. Недавно пара решила переехать из Лос-Анджелеса в Испанию, объяснив это желанием начать новую главу в своей жизни и больше времени проводить вместе.

Лонгория подчеркнула, что не считает Хосе своим лучшим другом. «Это другие отношения. Мои лучшие друзья — это мои лучшие друзья, и я обращаюсь к ним за помощью. А мой муж — мой партнер. И он отлично справляется с этой ролью в моей жизни», — отметила она.