«Нет нужды — нет брака»: Варум выдала секрет своих отношений с Агутиным

Анжелика Варум впервые за несколько месяцев вышла в свет. Певица выступила на сборном концерте, а за кулисами дала интервью журналистам. В частности, исполнительница хита «Всё в твоих руках» поведала секрет своего долгого брака с Леонидом Агутиным. Артисты вместе уже почти 30 лет.

Артистка призналась, что спокойно относится к словам супруга о том, что его до сих пор атакуют поклонницы с непристойными предложениями. Она отметила, что в 55 лет уже не волнуешься из-за подобных вещей.

«Есть только потребность друг в друге. Если эта потребность есть, то будет всё хорошо. Нет нужды — нет брака. Всё очень просто. Никаких других секретов у меня нет», — призналась звезда в беседе с сайтом MK.ru.