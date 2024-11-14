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14 ноября, 11:45

«Нет нужды — нет брака»: Варум выдала секрет своих отношений с Агутиным

Анжелика Варум заявила, что для крепкого брака должна быть нужда друг в друге

Анжелика Варум. Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов

Анжелика Варум. Фото © АГН «Москва» / Александр Авилов

Анжелика Варум впервые за несколько месяцев вышла в свет. Певица выступила на сборном концерте, а за кулисами дала интервью журналистам. В частности, исполнительница хита «Всё в твоих руках» поведала секрет своего долгого брака с Леонидом Агутиным. Артисты вместе уже почти 30 лет.

Артистка призналась, что спокойно относится к словам супруга о том, что его до сих пор атакуют поклонницы с непристойными предложениями. Она отметила, что в 55 лет уже не волнуешься из-за подобных вещей.

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«Есть только потребность друг в друге. Если эта потребность есть, то будет всё хорошо. Нет нужды — нет брака. Всё очень просто. Никаких других секретов у меня нет», — призналась звезда в беседе с сайтом MK.ru.

Ранее стало известно, что Анжелика Варум предпочитает стареть естественно. Исполнительница не использует ботокс, а в кабинете косметолога появляется только ради уходовых процедур. Певице очень повезло с генетикой, у неё от природы хорошая кожа. Кроме того, у неё не было резких скачков в весе, что также позволяет ей выглядеть молодо в свои 55 лет.

Алёна Зиновьева
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