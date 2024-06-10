"Держится только на генетике": Пластический хирург объяснила резкое старение Анжелики Варум

Многие поклонники певицы Анжелики Варум в последнее время заметили изменения во внешности артистки — она резко постарела. Как рассказала пластический хирург Мадина Байрамукова в беседе с порталом "Страсти", видно, что исполнительница не использует ботокс, а в кабинете косметолога появляется только ради уходовых процедур.

"Глядя на фото Анжелики Варум, создаётся ощущение, что она ограничивается уходовыми процедурами. И вся её молодость и красота держатся на хорошей генетике в плане кожи. Анжелика сама по себе никогда не являлась и не является эталонной красавицей. Но при этом у неё от природы очень хорошая кожа. Плюс у неё не было резких рывков в массе тела. А это всегда важно, если мы говорим о внешности женщины", — сказала эксперт.

По словам Байрамуковой, певица с возрастом постепенно набрала несколько килограммов, которые не дали коже на лице обвиснуть. Однако хирург подчеркнула, что всё же "игнорирование ботокса" видно невооружённым глазом, так как мимические морщины на лице супруги Агутина может заметить не только косметолог. Варум выглядит естественно, продолжает эксперт, соответствуя возрасту. Видно, что артистка придерживается правильного питания, соблюдает режим сна и в целом следит за внешностью, подытожила специалист.