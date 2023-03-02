Агутин раскрыл неожиданные подробности семейной жизни с Варум

Российский музыкант Леонид Агутин признался, что он и его жена Анжелика Варум спят в разных спальнях. Об этом певец рассказал журналистам за кулисами Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2022".

Артист рассказывал о том, как поддерживать отношения супругам на протяжении долгого времени. По его словам, каждые пять лет возникает новый этап семейной жизни. Он считает, что главное — сохранить любовь, даже если она трансформируется в какие-то новые чувства. При этом Агутин отметил, что все люди очень разные и давать конкретные советы трудно. Музыкант рассказал, что в какой-то момент они с женой вовсе начали спать в разных комнатах.

"Мы с женой ругаемся, она какие-то фильмы смотрит. Значит, она, помню, с первой же серии засыпала, а я досматривал до конца всегда. Тебе это помогает, а мне — наоборот. Тепло чтоб было, мне — холодно. А потом начали спать в разных спальнях — и всё", — сказал он.

Агутин считает, что сон в разных комнатах с супругой позволяет делать "всё что угодно" и не "бесить" друг друга. Он также добавил, что в какие-то дни нужно специально спать вместе.