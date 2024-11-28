8 фактов о фильме «Служебный роман», о которых не знают 90% советских зрителей

«Служебный роман» — один из самых известных советских фильмов. Его любят как те, кто видел Советский Союз во всей его красе, так и те, кто застал СССР только в детстве. Life.ru нашёл несколько интересных фактов об этой картине, о которых вы даже не догадывались.

1. Олег Басилашвили не умел водить

Олег Басилашвили рядом с белой «Волгой». Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Во время съёмок Басилашвили врезался на «Волге» в киоск Союзпечати. Это произошло по одной простой причине: до получения этой роли актёр не учился водить. Несколько уроков вождения не спасли от появления двух пигалиц, попавших в кадр, и случилась небольшая авария. Басилашвили даже думал, что его лишат гонорара!

2. На столе у Калугиной один из первых компьютеров Восточного блока

«Видеотон-340» на столе у Калугиной. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Это Videoton-340, впервые появившийся в Венгрии в начале 70-х. На самом деле это не совсем компьютер в современном понимании, а терминал, который подключается к нему. В то время он стоил 440 тысяч рублей. Для сравнения: «ниву» можно было купить всего за 8500 рублей.

3. Персонаж Калугиной разбирался в авангардной живописи

Тот самый кадр с репродукцией Амедео Модильяни. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

В одном из кадров на стене в квартире Калугиной можно заметить репродукцию картины Амедео Модильяни «Девушка в матроске» 1918 года. Она не только подчёркивает социальный статус Мымры, но и указывает на неплохой художественный вкус. Модильяни — один из самых известных экспрессионистов ХХ века.

4. Персонажей раскидали по разным районам, чтобы подчеркнуть их социальный статус

Оля Рыжова на станции электричек. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Если присмотреться, то можно заметить, что все персонажи живут в разных условиях. Например, Самохвалов и Калугина ездят в статистическое управление из центра, Новосельцев живёт на «Новослободской», Верочка родом из района Чертаново, а Оля Рыжова живёт где-то в Подмосковье, по ярославскому направлению.

5. «Служебный роман» ­— не первое название фильма

Людмила Калугина в естественной среде обитания. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Сначала картину хотели назвать «Сказка о руководящей Золушке». В худсовете такое название сочли слишком «кричащим», и его пришлось заменить. В итоге история о преображении невзрачной руководительницы обрела своё популярное название.

6. Фильму предшествовала пьеса

Китайская постановка «Служебного романа». Фото © Youtube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский ещё в 1971-м написали пьесу «Сослуживцы». В том же году её поставили в ленинградском Театре комедии имени Акимова, а в 1973-м вышел двухсерийный фильм-спектакль, который публика не очень оценила. Кстати, совсем недавно пьесу по мотивам «Служебного романа» поставили в театре «Баоли» в Пекине.

7. Верочка не та, кем кажется

Верочка в исполнении Ахеджаковой. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Изначально секретарша Верочка должна была быть длинноногой блондинкой, но в итоге роль полностью переписали под Лию Ахеджакову. Пострадал не только рост героини — в финальной версии фильма она постоянно ругается с закадровым мужем.

8. Диалоги в фильме — это импровизация

Верочка ругается с мужем по телефону. Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk

Эльдар Рязанов позволил актёрам разговаривать свободно, поэтому диалоги в фильме такие непринуждённые. Но в то же время из-за этого режиссёрская версия картины получилась очень длинной: на монтаже пришлось вырезать не только сцены, но и целых персонажей с их сюжетными линиями. Например, того же мужа Верочки.