День Марса 2024: 5 знаков зодиака, которые под воздействием планеты войны станут злыднями

В 1964 году, ровно 60 лет назад, с мыса Канаверал запустили «Маринер-4» — первый марсианский космический зонд. Это событие произошло 28 ноября, поэтому дата была всемирно объявлена Днём Красной планеты. Марс — традиционный символ мужской энергии, силы, агрессии и даже войны. Кое-кто из знаков зодиака проявит себя особенно агрессивно в этот день, и сейчас мы расскажем, кто именно.

Знак зодиака Дева

Знак зодиака Дева. В День Марса их может вывести из себя любая мелочь. Фото © «Шедеврум», © Freepik

На День Марса, 28 ноября, по странному стечению обстоятельств выпадает ещё и период ретроградного Меркурия, который в нынешнюю свою фазу благоволит огненным и воздушным знакам. Так что Девы по гороскопу, увы, могут столкнуться с эмоциональной нестабильностью. В этот день тех, кто родился под этим знаком зодиака, будет раздражать каждая мелочь.

Знак зодиака Телец

Знак зодиака Телец. Их близким стоит запастись успокоительными. Фото © «Шедеврум», © Freepik

Рождённых под знаком зодиака Телец в этот день может «взорвать» любое, даже незначительное событие. Разбилась кружка? Слегка размазался макияж? Носителей этого знака зодиака 28 ноября это сто процентов выведет из себя. Впрочем, не всё так печально: для Тельцов по гороскопу это повод выплеснуть накопившиеся эмоции, а для их близких — повод закупить успокоительные.

Знак зодиака Рак

Знак зодиака Рак. Обычно они мирные, но в День Марса позволят себе агрессию. Фото © «Шедеврум», © Freepik

Раки по гороскопу, 28 ноября случится совершенно нехарактерный для вас всплеск эмоций. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, обычно относительно миролюбивы, но в День Марса не поскупятся на агрессию. Особенно это касается ситуаций, когда Ракам нужно будет отстаивать свою точку зрения в кругу соперников.

Знак зодиака Рыбы

Знак зодиака Рыбы. Столкнутся с враждебностью. Фото © «Шедеврум», © Freepik

Для тех, чья дата рождения приходится на период знака зодиака Рыбы, День Марса, 28 ноября, готовит уйму неприятных сюрпризов. Незнакомые люди будут проявлять особую враждебность — и вы будете отвечать им тем же. За представителями знака зодиака Рыбы даже может закрепиться репутация отъявленного злыдня. Но не волнуйтесь — это ненадолго. Максимум на месяц.

Знак зодиака Скорпион

Знак зодиака Скорпион. Вспомнят обиды и будут мстить. Фото © «Шедеврум», © Freepik

Те, кто рождён под знаком зодиака Скорпион, в День Марса, 28 ноября, вспомнят старые обиды и начнут мстить. Если раньше вы столкнулись с неуважением со стороны кого-либо из круга общения, то именно в этот День Марса вы вспомните всё и проникнитесь жгучей ненавистью к обидчику. Не сдерживайте эмоции: ваша правда важнее.