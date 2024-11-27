Потревожили душу: Шаманы требуют срочно захоронить принцессу Укока, пока она не начала мстить

Мумию алтайской «принцессы Укока», о захоронении которой археологи и общественники спорят уже более 30 лет, необходимо срочно предать земле и провести специальный обряд. Только так человечество сможет избежать её разрушительной мести в 2025 году, рассказал SHOT потомственный шаман Вячеслав Челтуев.

Вячеслав Челтуев о захоронении «принцессы Укока». Видео © Telegram / SHOT

По словам посредника между материальным и духовны мирами, найденная на раскопках в урочище Укок девушка пришла к нам с того света для защиты. Однако сейчас её душа неспокойна, утверждает шаман, сославшись на тревожное сновидение. В нём принцесса кричала «грязь» и показывала место, где была обнаружена её мумия.

«Пока у неё нету души, пока хоронить не будут, ни к чему хорошему это не приведёт», — предостерёг SHOT Челтуев.

Мумия «принцессы Укока». Фото © Life.ru

По данным Telegram-канала, в пользу версии шамана выступает серия несчастных случаев, которая прокатилась по Алтаю после обнаружения мумии. Нашедшие её учёные столкнулись с мощным землетрясением, а перевозящий «принцессу» вертолёт совершил аварийную посадку из-за отказавшего двигателя. Самым напряжённым же стал полный катаклизмов 2024 год, так как он — «крайняя точка», утверждают шаманы.