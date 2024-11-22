Республика Алтай получит почти 40 миллионов для экспонирования «принцессы Укока»

В Республику Алтай направят от Министерства культуры почти 40 миллионов на закупку оборудования для хранения и экспонирования находок из захоронения «принцессы Укока». Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

«Договорились о принципиальной поддержке Минкультуры по ряду вопросов: на витрины и другое музейное оборудование для хранения и экспонирования находок из захоронения «принцессы Укока» будет выделено 39 млн рублей», — написал глава региона.

«Принцесса Укока» — мумия молодой женщины, обнаруженная в 1993 году во время раскопок древнего кургана на плато Укок. Захоронение датируется V–III веками до нашей эры. Тело находилось внутри деревянного саркофага, полностью заполненного льдом, что обеспечило его превосходную сохранность.

Предполагается, что в результате разграбления верхнего слоя кургана вода просочилась в могильник и замерзла, образовав ледяную линзу, которая помогла сохранить останки возрастом около 2500 лет. После обнаружения мумии ученые перевезли находку в Новосибирск, это вызвало возмущение среди местных жителей. Коренные алтайцы верили, что найденная женщина является Ак-Кадын — хранительницей врат в подземный мир. По их убеждениям, вывоз останков с алтайской земли мог повлечь за собой различные бедствия.

Сегодня мумия продолжает хранится в Национальном музее Республики Алтай, тогда как сопутствующие артефакты, включая элементы костюма и конскую сбрую, долгое время находились в Институте археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске.

Жители Республики долгое время добивались возвращения артефактов на алтайскую землю. В июле 2023 года Сибирское отделение РАН согласилось передать эти находки в регион. Теперь, благодаря выделенным средствам, республика сможет приобрести витрины и другое музейное оборудование, что позволит экспонировать артефакты в Национальном музее.

Выделение средств стало возможным после встречи Андрея Турчака с министром культуры России Ольгой Любимовой. Помимо этого, регион получит финансирование на капитальный ремонт домов культуры в селах Онгудай, Усть-Мута, Чибит и Паспаул, а также на открытие трех новых модельных библиотек в Горно-Алтайске, Усть-Кане и Сейке. Также запланировано обновление звукового и светового оборудования на главной сцене Национального театра, которое не менялось с 2006 года.