Турчак: Артефакты из захоронения "принцессы Укока" вернут в Горно-Алтайск

В Национальный музей имени А.В. Анохина в Республике Алтай вернут находки из захоронения "принцессы Укока". Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак.

Турчак заявил, что артефакты из захоронения "принцессы Укока" вернут в Горно-Алтайск. Видео © Telegram / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

По словам Турчака, больше 30 лет жители республики ждали возвращения артефактов, которые хранились в институте археологии и этнографии Сибирского отделения РАН. Изначально там же хранилась и мумия "принцессы Укока", но с 2012 года она находится в Горно-Алтайске. За содействие в возвращении артефактов Турчак поблагодарил министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, который 12 июля посетил республику с рабочей поездкой.

"Огромное спасибо Валерию Николаевичу за то, что мечты и ожидания жителей Республики Алтай сбылись, за то, что уникальные артефакты возвращаются к нам. Для нас это важная и радостная новость", — отметил Турчак.

"Принцессой Укока" на Алтае называют мумию молодой женщины, обнаруженную в ходе раскопок на могильнике Ак-Алаха в 1993 году. Местные жители верят, что она охраняла врата подземного мира, оберегая землю от зла.

В настоящее время мумия "принцессы Укока" находится в Национальном музее имени А.В. Анохина в Горно-Алтайске. Фото © Life.ru