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28 ноября, 14:30

Тест: Только Брюс Уиллис сможет отгадать звёзд по лысине на 9/9

Длинноволосый красавец или лысый брутал? Если выбрали второй вариант, то этот тест точно вам по зубам!

Ни для кого не секрет, что внешний образ, уникальный вид и стиль одежды могут стать настоящей визитной карточкой, особенно у известных личностей. Такой важной деталью по праву можно считать гладко выбритую голову! Кто-то стрижётся налысо, чтобы придать внешности брутальности и сексуальности, а кому-то приходится расставаться с волосами из-за неконтролируемого выпадения. Но с одним точно не поспорить — по характерной лысине и форме головы точно можно узнать человека с первого взгляда. Не верите? Тогда давайте проверим!

Харизма и брутальность присущи не только лысым красавчикам, но и суровым бандитам из 90-х. «Бригада» вскружила зрителям голову и никого не оставила равнодушным. Особое впечатление на публику произвели детали, которые не совпадают с действительностью. Узнайте, какие пять киноляпов сериала уже как 22 года смешат людей! Красивые, умные мужчины всегда находятся в поле зрения девушек, но это не повод ревновать свою вторую половинку. Однако эти 10 красных флагов действительно могут предупреждать о вероятной измене!

В кино зубрилы, а в жизни — настоящие стиляги: как выглядят звёзды, игравшие ботаников
В кино зубрилы, а в жизни — настоящие стиляги: как выглядят звёзды, игравшие ботаников
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Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini, Вадим Тараканов, © Freepik, © Freepik

Виктория Мишинкина
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