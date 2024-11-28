Тест: Только Брюс Уиллис сможет отгадать звёзд по лысине на 9/9

Ни для кого не секрет, что внешний образ, уникальный вид и стиль одежды могут стать настоящей визитной карточкой, особенно у известных личностей. Такой важной деталью по праву можно считать гладко выбритую голову! Кто-то стрижётся налысо, чтобы придать внешности брутальности и сексуальности, а кому-то приходится расставаться с волосами из-за неконтролируемого выпадения. Но с одним точно не поспорить — по характерной лысине и форме головы точно можно узнать человека с первого взгляда. Не верите? Тогда давайте проверим!

Харизма и брутальность присущи не только лысым красавчикам, но и суровым бандитам из 90-х. «Бригада» вскружила зрителям голову и никого не оставила равнодушным. Особое впечатление на публику произвели детали, которые не совпадают с действительностью. Узнайте, какие пять киноляпов сериала уже как 22 года смешат людей! Красивые, умные мужчины всегда находятся в поле зрения девушек, но это не повод ревновать свою вторую половинку. Однако эти 10 красных флагов действительно могут предупреждать о вероятной измене!