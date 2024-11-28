Бородина, Масленников и другие звёзды рассказали Life.ru про своё слово 2024 года — и это не «вайб» Какие слова стали символами 2024 года? Эксклюзивно для Life.ru знаменитости рассказали, какой необычный и трогательный выбор сделали популярные отечественные знаменитости. 28 ноября, 12:05 Знаменитости рассказали Life.ru, какие фразы у них стали словами 2024 года. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dima_maslen, © ТАСС / Вадим Тараканов

Этот год прошёл под знаменем слова «скуф», популярного в Интернете, и многие ожидали, что мода на мемы продолжит доминировать в нашей жизни. Однако исследование, недавно опубликованное «Грамотой.ру», показало, что люди начали смотреть глубже. Слово года перестало быть просто фразой, которая вызывает смех, — всё чаще оно отражает личные переживания, цели и надежды. Это вдохновило Life.ru задать тот же вопрос популярным личностям: какое слово стало главным для них в 2024 году? Ответы получились неожиданными, а порой даже трогательными.

Макс Брандт: «Доброжелательность»

Макс Брандт выбрал слово «доброжелательность». Видео © Life.ru

Один из самых позитивных блогеров русскоязычного Интернета, Макс Брандт, выбрал слово, которое, кажется, идеально отражает его подход к жизни, — «доброжелательность». «Без человеческого отношения друг к другу ничего не получится», — поделился Макс. Он уверен: в мире, где всё больше разговоров о конфликтах и разногласиях, важно помнить, что поддержка и доброта — основа любых взаимоотношений. Это касается и друзей, и семьи, и даже случайных знакомых.

Ярослав NS Кузнецов: «Жопа»

Ярослав NS Кузнецов сделал выбор в пользу слова «жопа». Видео © Life.ru

Известный киберспортсмен Ярослав Кузнецов, более известный как NS, выбрал слово, которое вызвало массу улыбок, — «жопа». Но за этим, на первый взгляд несерьёзным, выбором скрывается философия. Эта фраза запала в душу всему сообществу геймеров и киберспортсменов, поделился Ярослав с Life.ru. Можем представить! Иногда такие простые и искренние выражения помогают справляться с давлением, которого в его мире достаточно.

Дима Масленников: «Счастье»

Дима Масленников говорит, что 2024 год — это про «счастье». Видео © Life.ru

Блогер и создатель популярных шоу на YouTube Дима Масленников признался, что его слово года — «счастье».

«Радости, счастья и улыбок людям не хватает в последнее время», — объясняет он. Для Димы это не просто слова: в его роликах всегда чувствуется желание подарить зрителям лёгкость и позитив. Он уверен, что счастье — это то, что мы можем создавать сами. Иногда всё, что нужно, чтобы стать счастливым, — это помочь другому человеку почувствовать себя чуть лучше.

Супер Стас: «Депрессия»

Супер Стас откровенно признался, что для него главное слово — «депрессия». Видео © Life.ru

Неожиданный выбор сделал блогер Супер Стас. Его слово года — «депрессия». «Год был очень тяжёлым», — признаётся Стас. По его словам, многие вокруг него сталкивались с похожими эмоциями и важно открыто говорить о том, что чувствуешь. «Мне хочется, чтобы люди перестали бояться обращаться за помощью», — отмечает блогер. Его пример показывает, что признание трудностей — это не слабость, а первый шаг к их преодолению.

Ксения Бородина: «Любовь»

Ксения Бородина уверена, что без любви 2024 год не состоится. Видео © Life.ru

Телеведущая Ксения Бородина выбрала слово, которое кажется идеальным для года, объявленного Годом семьи, — «любовь». «Президент объявил 2024 год семьи, а семья без любви существовать не может», — уверена Ксения. Она считает, что это чувство — основа всего. Именно любовь делает нас сильнее, вдохновляет на важные поступки и помогает пережить любые трудности. Остаётся понадеяться, что в 2025 году мы все будем больше говорить друг другу добрые слова, чаще обнимать своих близких и помнить, что без любви жизнь теряет смысл!

Певица Лоя: «Квартира»

Певица Лоя мечтает о новом доме, поэтому её слово — «квартира». Видео © Life.ru

Певица Лоя призналась, что её слово года — «квартира». «Все мысли только о недвижимости», — смеётся она. Что именно имела в виду артистка, остаётся неясным, но её выбор напоминает нам о том, как важно ставить перед собой конкретные задачи и шаг за шагом двигаться к ним.

Слова, которые вдохновляют

Каждое слово из этого списка — это маленькая история, за которой стоит уникальная личность. Знаменитости не боятся делиться своими чувствами, мечтами и надеждами, показывая, что даже за блестящими образами стоят обычные люди, которые, как и мы, хотят счастья, любви и тепла.

А какое слово станет главным для вас в 2024 году? Возможно, пришло время выбрать своё. Это слово может стать вашим символом, напоминанием или даже вдохновением на следующий год. Ранее Life.ru рассказывал, что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы угодить Зелёной Змее и притянуть удачу.

Авторы Сергей Трофимов