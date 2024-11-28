Павла Деревянко поставил в ступор вопрос о свадьбе с дизайнером Зоей Фуць

На премьере сериала «Первый номер», где Павел Деревянко исполнил главную роль, актёра поставили в неловкое положение вопросом о его личной жизни. На мероприятии, куда он пришёл в сопровождении его возлюбленной Зои Фуць, журналисты Пятого канала поинтересовались о планах на скорую свадьбу. Деревянко, известный своей харизмой и артистизмом, на этот раз был явно смущён, особенно учитывая присутствие рядом его спутницы.

Павел Деревянко на премьере сериала «Первый номер».

Павел и Зоя встречаются уже несколько лет после развода актёра с Дарьей Мясищевой, от которой у него две дочери. Несмотря на длительные отношения, о свадьбе пара пока не задумывается. На вопрос о женитьбе Деревянко замешкался и обратился к Зое за поддержкой. Фуць, не растерявшись, с улыбкой ответила: «Что за вопрос? Вот будет предложение, я отвечу».

Сам актёр, оправившись от замешательства, добавил, что они обязательно сообщат новость первыми, если решат связать себя узами брака. Этот ответ оставил поклонников в ожидании, но пока не прояснил, когда именно пара планирует сделать следующий шаг в своих отношениях.

Тем временем Павел Деревянко продолжает активно работать в киноиндустрии. Недавно он завершил съёмки в комедии «Бес попутал», где исполнил роль демона. Фильм, снятый режиссёром Дмитрием Фиксом, разворачивается на улицах Москвы и обещает стать ярким событием в мире российского кино. Участие Деревянко в проекте, по словам создателей, добавило картине особого обаяния. Релиз ожидается в ближайшее время.

Таким образом, несмотря на неопределённость в личной жизни, карьера Павла Деревянко продолжает развиваться, и он остаётся одним из самых востребованных актёров в России.