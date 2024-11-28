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28 ноября, 10:41

Ольга Бузова поделилась редкими архивными фотографиями со своим отцом

Папе известной певицы исполнился 61 год. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Папе известной певицы исполнился 61 год. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Телеведущая Ольга Бузова трогательно поздравила своего отца, Игоря Дмитриевича, с 61-м днём рождения. Певица в соцсетях опубликовала фотографию, а также выразила благодарность родителям за счастливое детство. По словам артистки, их семья была и остаётся невероятно дружной.

«Спасибо за жизнь, папуль, сейчас говорила тост и вспоминала наше детство — у нас оно было невероятным. И всё благодаря вам, нашим родителям. Мы с Анютой по-настоящему счастливые, потому что у нас самые лучшие родители в мире!», — написала Бузова в соцсетях.

Сестра Ольги, Анна, также присоединилась к поздравлениям, отметив, что они с отцом собираются отпраздновать его день рождения в ресторане. Кроме того, Ольга подарила отцу сертификат в банный комплекс, что Игорь Дмитриевич оценил по достоинству. Он поделился впечатлениями от отдыха: «Валялся на сене, под тулупами на морозце. Короче, по полной программе!»

Несмотря на то, что родители Ольги развелись в 2009 году после 23 лет брака, она поддерживает хорошие отношения с ними обоими. Ольга часто видится с матерью, Ириной Александровной, посещает с ней мероприятия, а с отцом, хоть и реже, проводит особенное время, как этот день рождения.

Поклонники Бузовой поддержали её в комментариях под постом и отметили, какая теплая и приятная у певицы семья: «Какая красивая семья!», «С днём рождения вашего папу! Долгих лет», «Папа и две красивые лапочки».

Ольга и Анна также поделились своими мечтами о том, чтобы подарить родителям внуков. Ольга надеется стать мамой дочки, а Анна просто хотела бы родить ребёнка, пол для неё не так важен.

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А ранее Life.ru писал, что мать Ольги Бузовой хочет внуков от Павла Дурова. По словам Ирины Александровны, бизнесмен мог бы стать подходящим кандидатом для этого.

Александра Журавская
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