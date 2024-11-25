Олег Майами о поцелуе с Ольгой Бузовой: «Надёжные губы»

Рэпер Олег Майами заявил, что между ним и Ольгой Бузовой нет романтических отношений, только дружба, передаёт Telegram-канал «Звездач». Ранее артисты удивили поклонников на концерте в Бресте: во время исполнения совместной песни они страстно поцеловались на глазах у публики.

«Слушайте, давайте честно. Взрослые люди. Вот я вам скажу абсолютную правду. Мы ни одного слова не врём. Мы, правда, очень давно с Олей вместе. Мы именно вместе. Мы дружим, поддерживаем друг друга. И мы иногда целуемся, да. Потому что ни у меня, ни у неё не с кем целоваться. Мы есть друг у друга — как плечо надёжное, также и губы надёжные. Вот и все. Желаю вам всем такого друга. Если у вас нет никого, целуйтесь с другом», — объяснил поклонникам Олег во время концерта в Бресте.

Ольга Бузова, в свою очередь, не спешит раскрывать карты. В интервью Love Radio она отметила, что их взаимодействие на сцене искреннее и не является игрой. Возможно, так исполнители решили подогреть интерес к совместному треку «Такси» и поцелуй на сцене — всего лишь пиар-ход.

Поклонники продолжают следить за развитием отношений между Бузовой и Майами, особенно после того, как Ольгу заметили в свадебном салоне, где она выбирала подвенечное платье. Хотя певица пока не раскрывает, кто стал её избранником, она уверенно заявляет, что готова посвятить следующий год семье и рождению детей.

Таким образом, несмотря на все слухи и домыслы, Олег и Ольга продолжают оставаться загадкой для своих поклонников, поддерживая интригу и интерес к своей дружбе, которая, возможно, однажды перерастет во что-то большее.