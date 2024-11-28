Мадонна поделилась первым селфи своего 93-летнего отца

Американская певица Мадонна вновь привлекла внимание поклонников, поделившись в социальных сетях трогательной историей о своём 93-летнем отце Сильвио Энтони Чикконе. Певица опубликовала фотографию мужчины и отметила, что это первое селфи в его жизни.

Отец Мадонны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

«Мой папа такой милый. Его первое селфи», — написала она. Однако в своей публикации певица перепутала возраст отца и назвала его «94-летним». В июне Сильвио исполнилось 93 года, и Мадонна отметила это событие каруселью снимков.

Сильвио Чикконе, американец итальянского происхождения в первом поколении, родился в Пенсильвании в 1931 году. Его родители эмигрировали из Италии и поселились недалеко от Питтсбурга. Сильвио, младший из шести братьев, начал свою карьеру на сталелитейном заводе, но впоследствии переехал в Мичиган, где стал инженером-конструктором в оборонном концерне Chrysler. Позже он купил землю под виноградники и открыл винодельню.

Мадонна неоднократно подчёркивала значимость отца в своей жизни, отмечая, что он научил её трудолюбию и стремлению к цели. Их отношения были непростыми, но певица всегда выражала благодарность за его влияние на её успех.

Мадонна, ставшая матерью в 38 лет, часто говорит о важности семьи. У неё шестеро детей, и она признаётся, что для неё нет ничего важнее, чем быть матерью. Все лучшие воспоминания певицы связаны с семьей, и она старается передать детям ценности, которые привил ей отец.