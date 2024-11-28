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28 ноября, 11:12

Мадонна поделилась первым селфи своего 93-летнего отца

Мадонна со своим отцом Сильвио Чикконе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Мадонна со своим отцом Сильвио Чикконе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Американская певица Мадонна вновь привлекла внимание поклонников, поделившись в социальных сетях трогательной историей о своём 93-летнем отце Сильвио Энтони Чикконе. Певица опубликовала фотографию мужчины и отметила, что это первое селфи в его жизни.

Отец Мадонны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

Отец Мадонны. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / madonna

«Мой папа такой милый. Его первое селфи», — написала она. Однако в своей публикации певица перепутала возраст отца и назвала его «94-летним». В июне Сильвио исполнилось 93 года, и Мадонна отметила это событие каруселью снимков.

Сильвио Чикконе, американец итальянского происхождения в первом поколении, родился в Пенсильвании в 1931 году. Его родители эмигрировали из Италии и поселились недалеко от Питтсбурга. Сильвио, младший из шести братьев, начал свою карьеру на сталелитейном заводе, но впоследствии переехал в Мичиган, где стал инженером-конструктором в оборонном концерне Chrysler. Позже он купил землю под виноградники и открыл винодельню.

Мадонна неоднократно подчёркивала значимость отца в своей жизни, отмечая, что он научил её трудолюбию и стремлению к цели. Их отношения были непростыми, но певица всегда выражала благодарность за его влияние на её успех.

Мадонна, ставшая матерью в 38 лет, часто говорит о важности семьи. У неё шестеро детей, и она признаётся, что для неё нет ничего важнее, чем быть матерью. Все лучшие воспоминания певицы связаны с семьей, и она старается передать детям ценности, которые привил ей отец.

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В сентябре умерла после продолжительной борьбы с тяжёлой формой рака Джоан Чикконе, мачеха Мадонны. Изначально Джоан была домработницей в семье артистки и носила фамилию Густафсон. Однако уже через пару лет женщина стала ближайшим родственником будущей звезды. Девочке тогда было около восьми лет.

Александра Журавская
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